كيف تشغيل الفلاش Flash عن طريق هز الجهاز فقط

الفلاش Flash الذي يأتي مدمجاً في جميع الهواتف الرائدة في هذه الأيام يقدم الكثير من المميزات المختلفة ولا يهدف فقط لمجرد تحسين تجربة التصوير في الأضواء الخافتة بل إن قليلاً من الناس من يستخدمه في هذا الأمر في الواقع.

أغلب الناس تستخدمه لإضاءة الأماكن المظلمة أو عند إنقطاع الكهرباء، شركات تصنيع الهواتف المتحركة تعرف هذا ولذلك فإنها تقوم بوضع زر مخصوص أو إختيار مخصوص لتشغيله بهذه الطريقة ودائماً ما تجد هذا الزر قريباً من يدك في جميع الأوقات.

ولكن هناك برنامج يمكن هواتف الأندرويد بدون الحاجة إلى روت أو كسر حماية ونظام الهاتف بأي شكل من الأشكال لذا لا تقلق منه تماماً .

طريقة تشغيل الفلاش Flash عن طريق هز الجهاز :

في البداية يجب عليك تحميل التطبيق من خلال صفحته الرسمية على متجر جوجل من خلال هذا الرابط.

عندما تقوم بتثبيت البرنامج فإنه سيطلب منك أن تعطيه صلاحيات الوصول إلى الكاميرا والصور ولكن لا تقلق فالبرنامج آمن للغاية.

البرنامج يعتمد على حركة هز الهاتف أو الجهاز بطريقة معينة حتى تقوم بتشغيل الفلاش Flash لتستفيد منه في إضاءة الأماكن المظلمة.

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فورما تقوم بتثبيت البرنامج قم بفتحه والتوجه إلى Flashlight ثم تشغيل خاصية Shake Flashlight حتى تتمكن من الإستفادة من ميزته الرئيسية والهامة.

قم الآن بتجربة البرنامج عن طريق إغلاق الهاتف من خلال زر الـ Lock ثم قم بهز الجهاز مرتين وستجد أن الفلاش أصبح يعمل مباشرةً.

يمكنك التعديل على الاهتزاز أو الحركة فيمكنك أن تجعل الجهاز يستجيب لأقل إهتزاز أو أن يتطلب الأمر بعض القوة في تطبيق الإهتزاز.

يضيف التطبيق علامة فلاش Flash إلى شريط التنبيهات الخاص بك ليخبرك بأن الفلاش يعمل ويضيء.