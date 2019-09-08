حل مشكلة ارتفاع استهلاك CPU بشدة على Windows 10

استهلاك CPU على Windows 10 يشتكي بعض المستخدمين من ارتفاعه بشكل نسبي و بشكل غير طبيعي عن المعتاد. بدأت هذه الشكاوي عادة بعد تحديث صدر من Microsoft يحمل الإصدار KB4512941. هذا التحديث سبب زيادة عالية في استخدام المعالج و في القرائات الخاصة به. و الذي من المفترض انها تكون منخفضة نسبياً عندما لا يكون هناك اي استهلاك او اي اوامر تحتاج الى معالجة على النظام. في هذا الموضوع سنساعدك على ازالة التحديث المسبب لهذه المشكلة لتقليل الإستهلاك للنسب الطبيعية

ضبط استهلاك CPU عن طريق ازالة تحديث KB4512941

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Update and security

3- اختر View Update History

4- اضغط على Uninstall Updates

5- اختر Update for Microsoft Windows (KB4512941)

6- اضغط على زر Uninstall

7- اضغط Yes

8- اضغط Restart Now

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ضبط استهلاك CPU بإستخدام الـRegistry

تحذير

التعديل في ملفات Registry ليس امراً هيناً و يمكن ان يتسبب في اضرار جسيمة بجهازك الخاص و هذا ما لا تريده بالتأكيد. لذلك فإنك يجب عليك اتباع الخطوات التالية بحذر شديد و الا تخطئ في اتباعها حتى لا تؤدي الى اي ضرر بجهازك الشخصي. و ننصح بالطبع بعمل نسخة احتياطية اذا اردت ان تزيد من احتياطك في هذه العملية سواء بعمل Backup بشكل طبيعي. او عن طريق استنساخ قرصك الصلب

الخطوات

1- افتح قائمة Start

2- ابحث عن regedit

3- في النافذة امامك اذهب للمسار (يمكنك نسخ رابط المسار و لصقه في النافذة لتصل له بسرعة)

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search

4- قم بالضغط مرتين على الملف BingSearchEnabled

5- غير القيمة من 0 الى 1

6- اضغط Ok

7- قم بعمل Restart

بعد اتباعك لأي طريقة من الطريقتين السابقتين ستلاحظ ان مشكلة استهلاك CPU قد تم حلها. و ستجد ان معدل الإستهلاك صار طبيعياً تقريباً و ليس عالياً كما كان بسبب هذه المشكلة. وسيعود جهازك لمعدل العمل الطبيعي الخاص به و ستقل نسبة عدم استجابة الجهاز لأوامرك و اي مشاكل من توقف استجابة او بطئ استجابة حتى يعود جهازك الى حالته الطبيعية من جديد. مع العلم بأن Microsoft حالياً لديها فكرة عن المشكلة و انها تعمل على حل لهذه المشكلة بشكل نهائي و سترسل الحل في اي التحديثات القادمة ان شاء الله.