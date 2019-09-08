كيف تحصل على أدوات PowerToys في ويندوز 10

مجموعة أدوات PowerToys هي مجموعة كانت أطلقتها مايكروسوفت منذ سنوات طويلة، هذه الأدوات كانت موجه بشكل رئيسي ناحية المستخدمين المحترفين أو المستخدمين الذين يحتاجون إلى إعدادات متقدمة وأداوت متقدمة تساعدهم.

ولكن لأن الأدوات كانت تقدم الكثير من الخدمات المميزة والفريدة من نوعها فإن الكثير من المستخدمين العاديين قد أحبوها وبدأوا في إستخدامها حتى قررت مايكروسوفت في وقت ما أن توقف تطوير هذه الأدوات وتخفيها، ولكن الآن قررت مايكروسوفت أن تعيد هذه الأدوات إلى الحياة مجدداً.

صحيح أن هذه الأداوت لازلت حتى يومنا هذا في مرحلة متقدمة من التطوير ومراحل ما قبل الإصدار ولكنها متاحة بشكل رسمي وهذا يعني أنها ستحصل على تطويرات وتحديثات مختلفة.

طريقة تحميل أداوت PowerToys :

يمكنك تحميل الأدوات من صفحتهم الرسمية على متجر Github من هنا .

قم بتحميل الملف بصيغة .msi ثم قم بتثبيته على جهاز الكومبيوتر الخاص بك لتحصل على أدوات PowerToys.

الأدوات التي تم تطويرها حتى الآن هي فقط FancyZones و Windwos Key shortcut guide.

الأداة الأولى وهي FancyZones وهي أداة لترتيب والتحكم في النوافذ المتفوحة في جهاز الكومبيوتر الخاص بك، من خلال هذه الأداة يمكنك إلتقاط صور Screenshots أو Snaps من أي شيء تعمل عليه أو ترتيب النوافذ في طريقة مناسبة لمختلف فئات العمل المختلفة الي قد تقوم بها على جهاز الكومبيوتر الخاص بك.

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أما أداة Windows Key Shortcut Guide فهي دليل لجميع الإختصارات التي يمكنك إستخدامها مع زر الويندوز على لوحة المفاتيح الخاصة بك، وهي تعرض دائماً جميع الإختصارات المتاحة أمامك والتي يمكنك أن تستخدمها سواءً كانت هذه الإختصارات عامة أو خاصة لنافذة معينة أو برنامج معين.

لتتمكن من تشغيل هذه الخاصية كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الويندوز على لوحة المفاتيح حتى يظهر.

هذه الإصدارة من الأدوات حصلت على تغيير شامل لواجهتها كما أنها تمكنت من إضافة علامة لقائمة System Tray لتتمكن من التحكم فيها بشكل أفضل وأسرع.

هناك مجموعة مختلفة من الأداوت التي تعمل عليها مايكروسوفت والتي تقوم بتطويرها لتضيفها إلى حزمة أدوات Powertoys مثل مسجل GIF لشاشة الكومبيوتر ولكن لم تصدر حتى الآن .