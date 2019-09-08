تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط شاومي للإعلان عن هاتف MI 9 5G غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط شاومي لإطلاق إصدار جديد من الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس، حيث ينطلق الإصدار الجديد بعنوان MI 9 5G.

كانت شركة شاومي من أولى الشركات التي قدمت إصدار من هواتف 5G في الأسواق، حيث قدمت هاتف Mi MIX 3 5G للأسواق، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد يأتي قريباً بعنوان MI 9 5G.

ولقد تم إعتماد هاتف MI 9 5G بالفعل في TENAA مؤخراً، لذا تشير التوقعات إلى أن الشركة ستكشف رسمياً عن الهاتف في مؤتمر يعقد غداً، كما تشير تسريبات أخرى إلى أن الهاتف سينطلق بعنوان Mi 9 S، أيضاً تخطط شاومي لشحن 300000 وحدة من الهاتف.

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ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Mi 9 5G بحجم شاشة 6.39 إنش، كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج SM8150 أو Snapdragon 855 Plus، مع رقاقة مودم SDX50M، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف شبكات 4G وأيضاً شبكات الجيل الخامس، كما يأتي بقدرة بطارية 4000 mAh، مع تصميم بسماكة 8.95 مم.

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