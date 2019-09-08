سيول وظواهر عنيفة.. الأرصاد تعلن موعد فصل الخريف.. وتحذير هام للمحافظات

كتب: ضياء السقا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انطلاق فصل الخريف في مصر، اعتبارا من الإثنين 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر.

وقالت الأرصاد في بيان صحفي لها، الأحد، إنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على مصر يوم الاثنين 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر ويعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه يتخللة حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت الهيئة: "حالة عدم الاستقرار تنتج إذا ما توفرت بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك، وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية، كما تصل الظواهر الجوية العنيفة لحد السيول أحيانا على محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

Advertisements

وأهابت الأرصاد الجوية بكل المحافظين والمسؤولين لهذه المحافظات اتخاذ كافة التدابير والاستعدات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظواهر الجوية، كما أن الهيئة ستصدر تحذيراتها وإرسالها إلى المحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل.

كما يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على التليفون الأتى: 24646721- 24834625.