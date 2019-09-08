شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين الكويكبات والنيازك والمذنبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلئ النظام الشمسى بعشرات الأجسام الخارجية بجميع أشكالها وأنوعها، والتى يأتى من ضمنها الكويكبات والنيازك والمذنبات، وهى الأجسام التى كثيرا ما تم بالقرب من كوكب الأرض، إلا أن العديد من الناس قد لا يدركون الفارق بينهم، وفيما يلى نعرض أبرز الاختلافات بينهم كما يلى..

- الكويكبات

هو جسم صخرى أو معدني، يتراوح قطره من عدة أمتار إلى مئات الكيلومترات وهو يدور حول الشمس، وغالبا ما تدور الكويكبات حول ما يسمى حزام الكويكبات، وتكون الكويكبات فى الغالب أكبر من النيازك والمذنبات.

- المذنبات

على عكس الكويكبات ذات البنية الصلبة، تعد النيازك أجرام سماوية من الجليد والغبار والمركبات العضوية، فضلا عن الغازات مثل ثانى أكسيد الكربون أو الميثان، وهى تتحول من المادة الصلبة إلى الغازية بمجرد اقترابها من الشمس، وعند اقترابها من كوكب ما تقوم حرارته بتبخير الجليد، وبالنتيجة يترك المذنب وراءه هالة من الغبار والغاز، وهو ما يجعلنا نرى ذيل مميز للمذنب.

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- النيازك

هى عبارة عن نجوم ساقطة، وتكون أمطار نار حقيقية، ويمكن رؤيتها بوضوح أكبر مقارنة بالكويكبات والمذنبات فى الوقت نفسه، لكنها هى الأصغر بينها على الإطلاق، حيث يتراوح قطرها من 100 ميكرومتر إلى 50 مترا، وعند اختراق أحد النيازك الغلاف الجوى للأرض يصبح اسمه شهاب وهو شعاع ضوئى مرئى وفى حال اصطدامه بسطح الأرض أو بسطح كوكب آخر يصبح اسمه حجر نيزكى ويعتقد العلماء أنها أجزاء من كويكبات أو مذنبات.