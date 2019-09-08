شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تعلق الاختبار على طائرات 777X طويلة المدى.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الفضاء "بوينج" عن تعليق اختبار لطائرة 777X الجديدة ذات المسافات الطويلة، وتُعتبر اختبارات "الحمل النهائي" التى كانت تنتظرها الطائرة جزءًا من عملية إصدار التوثيق للطائرات.

ووفقا لما ذكره موقع "techxpore" التكنولوجى، يشرف على هذه الاختبارات مفتشون من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ، وتهدف إلى إخضاع الطائرة للأحمال والضغوط التي تتجاوز الأحمال التشغيلية العادية.

وقال المتحدث عن شركة بوينج عن سبب التأجيل، إنه خلال اختبار الحمل النهائي على طائرة الاختبار الثابتة 777X، واجه الفريق مشكلة تتطلب تعليق الاختبار.

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فيما قال مصدر، إن باب الطائرة انفجر أثناء الاختبار، ومثل هذا الأمر نادر الحدوث خلال اختبار الحمل النهائي.

وكان من المقرر أصلاً أن تنطلق طائرة 777X في أول رحلة تجريبية لها هذا الصيف، وتم تأجيل هذا التاريخ حتى أوائل عام 2020 من قبل شركة بوينج بسبب مشاكل في محرك جنرال إلكتريك.

ورفض المتحدث باسم الشركة تحديد ما إذا كانت الانتكاسة الأخيرة ستؤخر الجدول الزمني أكثر أم لا، ويأتي تعليق الاختبار على طائرة 777X في الوقت الذي تقوم فيه شركة بوينج بعملية استكمال التغييرات المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية على طراز 737 MAX، والذي تم إيقافه في جميع أنحاء العالم بعد حادثين تسبب فيهما 346 حالة وفاة.