شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يخططون لتصوير فيلم للثقب الأسود أثناء ابتلاعه للأجسام القريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علماء الفلك الذين التقطوا أول صورة لثقب أسود عن خطط لالتقاط فيديو لأحد هذه الثقوب وهى تتغذى على أى شيء قريب منها، خاصة بعد فوز مشروع Event Horizon Telescope بجائزة الاختراق فى الفيزياء الأساسية، وحصل على 3 ملايين دولار لالتقاط صور لثقب ضخم فى وسط مجرة ​​M87.

ويأمل الفريق فى متابعة إنجازهم التاريخى من خلال التقاط الصور المتحركة للثقب وهو يبتلع الأشياء فى الوقت الحق، إذ قال Shep Doeleman مدير المشروع لوكالة فرانس برس: "أتوقع إنتاج أفلام عالية الجودة فى الوقت الحقيقى من الثقوب السوداء التى تكشف ليس فقط كيف تبدو، ولكن كيف تتصرف على المسرح الكونى بحلول نهاية العقد المقبل، وربما يتحقق ذلك بإنتاج أول فيلم خام بحلول عام 2020".

استخدم فريق Event Horizon Telescope مجموعة واسعة من التلسكوبات فى جميع أنحاء الكوكب والتى تمت مزامنتها للعمل معًا، وتم الكشف عن صورتهم فى مؤتمر صحفى عُقد فى بروكسل حول العالم، ليُظهر أول دليل مرئى مباشر للثقب الأسود الهائل فى وسط مجرة ​​Messier 87 (M87) .

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كما أظهرت الصورة حلقة ساطعة تتشكل عندما ينحنى الضوء فى الجاذبية الشديدة حول ثقب أسود يزيد حجمه بمقدار 6.5 مليار مرة عن الشمس.