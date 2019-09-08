تكنولوجيا: شاهد أحدث جهاز يخدم غير القادرين على الحركة بواسطة "الذكاء الاصطناعى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبدالله أمجد مخترع جهاز يعمل على تحريك كرسي متحرك بواسطة إشارات من المخ، مستخدما علوم الذكاء الاصطناعي، تفاصيل الاختراع. وقال عبدالله إن الكرسى يمكنه أن يخدم غير القادرين على الحركة، حيث إنه يتم وضع خوذة على دماغ المستخدم ثم يمكنه تحريك الكرسي عن طريق الإشارات التي يبعثها من خلال الخوذة.

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