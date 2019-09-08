شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى P30 Lite New Edition أقوى هاتف فى فئته وتفوق على كل المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صراع مُصنعى الهواتف الذكية بالعالم سيتركز على فئة الهواتف فوق المتوسطة، وهى فئة الهواتف الذكية التى نالت شعبية كبيرة بين المستخدمين فى الأسواق العالمية، وهى أيضاً الفئة التى تحقق أعلى نسبة مبيعات بالنسبة لشركات الهواتف الذكية، حيث إن فئاتها السعرية تتراوح بين 5000 و6000 جنيه، قامت شركة هواوى بطرح الإصدار المُحسن والمتطور من P30 Lite وهو P30 Lite New Edition، فمن الواضح أن الهاتف الجديد من هواوى سينال نصيب الأسد من مبيعات السوق المصري، نظراً للتطوير الذى أضافته الشركة للهاتف، بالإضافة إلى سعره التنافسى الذى يبلغ 5099 جنيهاً مقابل إمكانيات ومزايا مذهلة يبحث عنها المستهلك، بينما يوجد العديد من الهواتف الذكية فى نفس الفئة السعرية التى تم إطلاقها فى السوق المصرى فى الفترة الأخيرة، حيث نالت إعجاب المستخدمين.

وستشهدون مقارنة شاملة بين هواوى P30 Lite New Edition وباقى هواتف نفس الفئة.

ـ نظام الكاميرا

بالنسبة لنظام الكاميرا الخلفية، سنجد هنا أن هواوى P30 Lite New Edition يتفوق على جميع المنافسين من حيث تجربة التصوير، حيث إن هاتف هواوى يأتى بنظام كاميرا ثلاثية العدسات، كاميرا رئيسة بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل بزاوية تصوير فائقة العرض، وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل لتطبيق تأثيرات Bokeh الشهيرة، يدعم نظام الكاميرا الجديد تقنيات التعرف على المشاهد باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك؛ تتعرف الكاميرا على 22 فئة من المشاهد.

أما بقية الهواتف فغالباً تأتى بكاميرا خلفية ثنائية، حيث تأتى الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة والكاميرا الثانية تأتى بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة، وهى الخاصة بعمل العزل والبورتريه، وأحياناً تدعم كاميرات الهواتف الأخرى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى المُستخدمة فى التصوير.

أما بخصوص الكاميرا الأمامية، نجد أن هواوى P30 Lite New Edition يتمتع بكاميرا سيلفى بدقة 24 ميجا بكسل مدعمة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لإنتاج صور عالية الوضوح والدقة، كما أن الهاتف يتمتع بمزايا تصوير فائقة مثل، الوضع الليلى Night Mode وتقنية تجميع الضوء 4 فى 1، بالإضافة إلى خاصية AI Micro Shaping Beautification التى تُحسن وتجمل الصور التى تم التقاطها، كما أن الكاميرا تتمتع بخاصية Qmoji 2.0 ثلاثية الأبعاد.

يتضمن الهاتف تقنية HiVision الشهيرة من هواوى التى تتيح للمستخدمين توجيه الكاميرا على الأشياء المحيطة أو المعالم الشهيرة للتعرف على مزيد من المعلومات عنها أو حتى توجيه الكاميرا على الطعام لمعرفة عدد السعرات الحرارية، فى حين تتيح خاصية نغمات رنين الفيديو استخدام مقاطع الفيديو كنغمة رنين مخصصة للمتصل.

عادة تتميز باقى هواتف الفئة بكاميرا أمامية ما بين 16 و20 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.0 لكن ليست مزودة بأوضاع تصوير كثيرة.

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ـ تجربة الأداء

دائماً ما يبحث المستخدم عن تجربة أداء قوية وسلسة للقيام بمهامه اليومية دون مواجهة أى صعوبات، يأتى هواوى P30 Lite New Edition مزوداً برقاقة معالج Kirin 710 لضمان أفضل أداء من حيث السرعة والسلاسة، وبالنسبة لتشغيل الألعاب، فيعمل معالج محرك الرسومات GPU Turbo 2.0 على تعزيز أداء الرسومات، والتى تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعى لتحسين الأداء أثناء اللعب.

وتأتى بعض الهواتف الأخرى مزودة بمعالج من نوع Mediatek Helio P70 أو بمعالج من نوع Snapdragon 675، بالإضافة الى بمعالج رسومى من نوع Mali-G72 MP3 أو بمعالج رسومى Adreno 612.

أما بالنسبة للذاكرة العشوائية والمساحة التخزينية، فالهاتفان يأتيان مع ذاكرة 6 جيجابايت لكن يتميز هواوى P30 Lite New Edition بمساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجا عن باقى الهواتف التى تأتى بمساحة تخزينية 64 جيجا بايت.

ـ البطارية

يتميز هواوى P30 Lite New Edition ببطارية عالية الكثافة بسعة 3340 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع من هواوى بقوة 18 وات، حيث إن بطارية الهاتف تضمن للمستخدمين أطول فترة ممكنة من الاستخدام الثقيل لأجهزتهم، وتأتى بعض الهواتف الأخرى ببطارية أكبر حجماً لكن ليست متضمنة المزايا المزودة فى هواوى P30 Lite New Edition التى توفر عمر أطول للبطارية.

والهام فى الأمر أن هواوى P30 Lite New Edition يأتى بسعر 5099 جنيهاً مع هذه الإمكانيات والمزايا الكبيرة، حيث إن هواوى تضمن أفضل قيمة شرائية للمستهلكين.