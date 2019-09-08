العروض الترويجية تتواصل لجهاز Switch Lite في اليابان

فاطمة أيت طالب - دبي - Switch Lite هو الإصدار المحمول الذي ستقوم شركة ننتندو اليابانية بإطلاقه في الأسواق العالمية من منصتها الهجينة Switch، و هو يتشابه مع الإصدار الأصلي في العتاد إلا أنه يتفوق من ناحية أداء البطارية، كما أن شاشته أصغر حجماً فهي 5.5 إنش عوضاً عن 6.2 إنش للجهاز الأصلي. هذا الجهاز سيصدر بسعر 200$ و هو أقل بمئة دولار من سعر الجهاز الأساسي، و ذلك بهدف زيادة قاعدة مُستخدمي المنصة.
من المُقرر إصدار الجهاز في 20 سبتمبر الحالي، و مع قرب موعد الإصدار فإن العروض الترويجية للجهاز تتواصل، في الأسفل يُمكنكم مشاهدة أحدث العروض الدعائية للمنصة في اليابان. التقارير الأولية من المتاجر اليابانية تُشير إلى إقبال قوي على هذا الجهاز و من المتوقع أن تشحن شركة Nintendo ما لا يقل عن 200 ألف جهاز في اليابان في أسبوع الإطلاق.
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