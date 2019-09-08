تطبيق Pokémon Masters يُحقق 26 مليون دولار على الأجهزة الذكية في أول أسبوع

فاطمة أيت طالب - دبي - أشار تقريرٌ جديدٌ من Sensor Tower أن لعبة Pokémon Masters للأجهزة الذكية تمكنت من تحقيق عائدات بقدر 26 مليون دولار في أسبوعها الأول، لتحقق بذلك ثاني أضخم إطلاقة في تاريخ السلسلة على الهواتف الذكية بعد Pokemon GO.

و كان اللاعبون اليابانيون هم الأكثر إنفاقاً كما هو متوقع مع الشعبية الجارفة لألعاب الهواتف الذكية هناك، و ذلك بواقع 16 مليون دولار و بنسبة 62% من العائدات الكلية التي حققتها اللعبة، أما اللاعبون في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أنفقوا 4.5 مليون دولار. و أتت بعد ذلك أسواق هونغ كونغ و تايوان و فرنسا كأقوى أسواق اللعبة.

و يُذكر بأن التطبيق بات متوفراً منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.