شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تسلا" تسعى للكشف عن شاحنتها الكهربائية الصغيرة فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن "تسلا" لم تستطع تحقيق هدفها المتمثل فى الكشف عن شاحنتها الكهربائية الصغيرة هذا الصيف، لكن لديها الأن فكرة عن موعد توقع طرح شاحنتها الصغيرة، حيث قال إيلون موسك لمتابعيه على تويتر إن الكشف عن السيارة الكهربائية "سيحدث على الأرجح" فى نوفمبر.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن العديد من التقارير تؤكد أن تسلا عازمة على عرض الشاحنة قبل وصول 2020، لكن الشاحنة فى الغالب لا تزال لغزا، حيث ألمحت Tesla إلى تصميم "cyberpunk" وهو الاسم الذى من المفترض أن تأتى به الشاحنة الجديدة، والذى من المفترض أن يوفر القدرة الاستيعابية لسيارة Ford F-150 وأداء سيارة Porsche 911 ، ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير.

كذلك فإن شركة تسلا لديها حوافز قوية لإظهار المزيد، فكلما تمكنت تسلا من كشف النقاب أسرع عن شاحنتها الكهربائية الجديدة، كلما تمكنت من جذب الأنظار إليها بشكل أسرع وأكبر.