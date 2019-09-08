شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تكشف النقاب عن رقاقة معالج Kirin 990 الأحدث فى العالم بتكنولوجيا 5G للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ إطلاق نسخة جديدة من Huawei P30 Pro مع واجهة المستخدم المتطورة EMUI10

أعلنت مجموعة هواوى لأعمال المستهلك عن إطلاق إصدارين من رقاقة معالجها الأحدث بالعالم وهما Kirin 990 وKirin 990 5G النسخة المطورة منه المتوافقة مع تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس خلال فعاليات معرض IFA للأجهزة الإلكترونية فى العاصمة الألمانية برلين، بالإضافة إلى أن هواوى أطلقت إصدارا جديدا من هاتفها P30 Pro بتصميم وألوان جديدة، كما أن الهواتف تأتى مزودة بواجهة المستخدم المتطورة EMUI10.

كشفت هواوى خلال المعرض عن تصميم جديد وألوان فريدة لهاتفها P30 Pro الذى يأتى للمرة الأولى بواجهة المستخدم EMUI10 المتطورة التى توفر مزايا التصوير الفوتوغرافى وتحرير الفيديو المطورة حديثاً خواص متفوقة عبر الفنون المرئية، كما أضافت هواوى للإصدار الجديد نمط Night Mode للكاميرا الأمامية لتصوير صور السيلفي، بالإضافة الى ميزة HUAWEI Vlog AI لتعديل وضبط مقاطع الفيديو التى يصورها المستخدم بالهاتف، ويأتى إصدار هواوى P30 Pro الجديد بلونين جديدين وهما Mystic Blue وMisty Lavender.

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وخلال فعاليات المؤتمر، ألقى "ريتشارد يو"، الرئيس التنفيذى لمجموعة هواوى لأعمال المستهلكين، كلمة رئيسية تحت عنوان "إعادة التفكير فى التطور"، حيث قال "يمثل مُعالج Kirin 990-5G أول شريحة مُعالجة متكاملة فى العالم (SoC) تدعم تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، والتى ستمكن مستخدمى الجهاز من اختبار تجربة اتصالٍ جيل خامس رائعة قبيل العام الأول من بدء التسويق التجارى لهذه التكنولوجيا النوعية فى عالم الاتصالات، ولمواكبة متطلبات المستخدمين فيما يتعلق بتجارب اتصالات الجيل الخامس المُحسنة، عملنا على الارتقاء بإمكانات معالج Kirin 990-5G بالكامل من حيث الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة وحوسبة الذكاء الاصطناعى وخدمة الإنترنت المُقدمة من مُشغلى الاتصالات، مما أدى إلى توسيع نطاق تجارب الهواتف المحمولة إلى مستويات غير مسبوقة".

كما كشفت هواوى النقاب رسمياً عن سماعات هواوى HUAWEI FreeBuds 3 اللاسلكية الجديدة والرائدة لهذا العام، وتمتاز هذه السماعات بتصميم دقيق ومريح للأذن، وتأتى مع علبة دائرية فريدة من نوعها، وتتيح سماعات HUAWEI FreeBuds 3 للمستخدمين تجربة استماع أكثر راحة وسلاسة، مع مستويات عالية من الثبات، وهى تتوافر باللونين الأسود والأبيض، ونظراً لكونها أول سماعات لاسلكية تعمل بشريحة المعالجة Kirin A1 القوية والمطورة ذاتياً من هواوي، توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 اتصالاً مستقراً وسريعاً وجودة صوت رائعة وتجربة موسيقية ذكية خالية من أى ضوضاء؛ حيث تُعتبر أول سماعات لاسلكية مفتوحة فى العالم تقدم أداءً فعالاً فى إلغاء الضوضاء.







