شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة توصيل الطعام Zomato تقيل 541 موظفا .. وتبرر "الأتمتة" هى السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة توصيل الأغذية الهندية "زوماتو" أنها قامت بتسريح 541 شخصًا - أى 10٪ من قوة الشركة - سواء من فرق دعم العملاء والتجار وشركاء التوصيل، وقالت الشركة فى بيان إن السبب وراء هذه الخطوة هو وجود منصة Zomato محسنة مع روبوتات الذكاء الاصطناعى (AI) التى تحققت والأتمتة كحل لاستفسارات العملاء مما أدى إلى انخفاض شامل فى استفسارات الدعم المباشر المتعلقة بالطلبات.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقالت الشركة:"على الرغم من أن هذا كان قرارًا مؤلمًا، لجعل الانتقال أكثر سلاسة، فقد مددنا ما بين شهرين على دفع تعويضات نهاية الخدمة (بناءً على مدة العمل)، وتغطية تأمين صحة الأسرة (حتى نهاية يناير 2020) وفرص عادلة مع الشركات، وادعت الشركة، التى هى على خلاف مع الرابطة الوطنية للمطاعم فى الهند (NRAI) بسبب التخفيضات العميقة فى برنامجها الذهبى للمأكولات الراقية، أنها حسنت سرعة دقة الخدمة وأصبحت الآن 7.5 ٪ فقط من طلباتها بحاجة إلى دعم.

وقالت الشركة "خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدنا أن منتجاتنا ومنصاتنا التكنولوجية تتطور وتتطور بشكل ملحوظ، وقد أدى ذلك إلى انخفاض إجمالى فى الطلب المباشر استفسارات الدعم ذات الصلة، وقالت Zomato إنها استعانت بأكثر من 1200 شخص فى مختلف الوظائف وأكثر من 400 موقع آخر، وتوظف حاليًا فرق التكنولوجيا وعلوم المنتج والبيانات.