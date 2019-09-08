شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهامات لشركة "آبل" بسرقة مميزات التطبيقات وإضافتها إلى iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه شركة أبل اتهامات بسرقة عدد من المميزات من التطبيقات الأخرى، وإضافتها إلى نظام تشغيلها iOS، إلى جانب استغلال التطبيقات الموجودة في متجر تطبيقاتها منذ فترة طويلة، وذلك بحسب تقرير جديد صادر عن صحيفة الواشنطن بوست.

واتهم مطورو التطبيقات شركة أبل باستخدام متجرها على الإنترنت لنسخ أفضل الأفكار وإطلاق إصداراتها الخاصة، حيث قيل إن أبل تواصل منذ مدة طويلة استنساخ الميزات الموجودة في التطبيقات الخارجية وتضيفها إلى تطبيقاتها ونظامها التشغيلي iOS، حيث أن دمج الشركة للأفكار في تطبيقاتها ونظامها التشغيلي قد أضر إبداعات المطورين.

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وكانت فكرة تطبيق "Clue" إحدى الميزات الحديثة التي استنسختها أبل، إذ تخطط الشركة لدمج فكرة التطبيق في تطبيقها للصحة "Health"، كذلك فإن أبل أضافت القدرة على استخدام أجهزة آيباد كشاشة حاسب ثانية، وهي ميزة تم تقديمها في البداية بواسطة تطبيق شهير يسمى "Duet Display".

كذلك فقد حظرت أبل من منصتها التطبيقات التي على نمط "ووكي توكي" التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل صوتية فورية عبر ساعتها الذكية "Apple Watch"، فيما يقول مطورو البرامج: إن الوصول الفريد لشركة أبل وسلطتها على البيانات في متجر التطبيقات الخاص بها يجعل من ممارستها عملية مثيرة للقلق بشكل خاص.

وقال مطوري التطبيقات: عندما تستنسخ أبل الميزات فإن ذلك يؤدي عادة إلى انخفاض صارخ في استخدام تطبيق الجهة الخارجية، وذكرت الصحيفة أن المطورين ليس لديهم ما يفعلونه في تلك الحالة.