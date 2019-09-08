موقعان للتحقق من صفقات أمازون قبل الشراء

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بات الكثيرون يعتمدون على مواقع التسوق الإلكتروني لاختيار السلع والبضائع التي يحتاجون إليها.

لكن العثور على الصفقات المناسبة، يحتاج إلى بعض البحث والتحري على مواقع الإنترنت، حيث تحاول بعض المواقع خداع زبائنها بصفقات وخصومات وهمية.

ولمساعدتك على التسوق بأمان والحصول على أفضل الصفقات، تعرفنا صحيفة بيزنس إنسايدر على موقعين، يمكن من خلالهما التحقق من الصفقات على أمازون قبل إجراء عمليات الشراء.

موقع camelcamelcamel.com



أداة سهلة لتتبع الأسعار تتيح لك معرفة مدى انخفاض سعر المنتج في الماضي، وفي حين أن العديد من منتجات أمازون معروضة للبيع بشكل مستمر على الموقع، إلا أن أسعارها تتقلب في كثير من الأحيان مع مرور الوقت.

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ويأتي دور الموقع، لتعريفك على أدنى سعر وصلت إليه السلعة التي ترغب بشرائها، فعلى سبيل المثال، يمكنك العثور على سلعة مع خصم بنسبة 20%، وربما تكون هذه صفقة جيدة، لكن عند التحقق على الموقع، ستجد أنها عرضت في وقت ما بخصم وصل إلى 50%.

وكميزة إضافية، يمكنك ضبط تنبيهات الأسعار، بحيث تتلقى تنبيهات عبر البريد الإلكتروني، عندما يصل سعر السلعة إلى السعر الذي ترغب به.

موقع Fakespot



يتحقق الموقع بشكل تلقائي من مراجعات العملاء، ومعرفة ما إذا كان أشخاص آخرون قد تلقوا منتجات مزيفة بعد الطلب، وقد يكون هذا مهماً بشكل خاص عند التحقق من الصفقات على الإلكترونيات والملابس، حيث قد يحاول بعض الباعة شحن منتج مقلد بدلاً من الأصلي.

ويوفر الموقع أيضاً كلمات رئيسية شائعة استخدمها المراجعون لوصف المنتج، مثل: رخيص، رائع، عالي الجودة، وسيحاول التطبيق أيضاً تحديد ما إذا كان البائع يستخدم مراجعات وهمية لزيادة التصنيف.