تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف جديد لشركة Realme تم إعتماده مؤخراً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إصدار جديد من هواتف Realme تم إعتماده عبر EEC، والذي يأتي بنموذج رقم RMX1915، حيث تشير التوقعات إلى أنه إصدار الشركة القادم Realme 5i.

يبدو أن Realme في طريقها للإعلان عن إصدار جديد من هواتفها الذكية قريباً، حيث يأتي الإصدار الجديد بنموذج رقم RMX1915، كما تشير التوقعات إلى أنه أحد إصدارات سلسلة هواتف Realme 5، الذي ينطلق قريباً.

ولقد كشفت التسريبات السابقة على أن نموذج رقم RMX1921 يعود لهاتف Realme XT، ونموذج RMX1971 يعود لهاتف Realme 5 Pro، لذا من الموقع أن يعود النموذج الجديد لهاتف Realme 5i.

ولقد قدمت شركة Realme الإصدار السابق Realme 3i بتصميم diamond-cut وقياسات 156.1 في 75.6 في 8.3مم، مع وزن 175 جرام، حيث جاء الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود diamond، والأزرق diamond، وأيضاً الأحمر، كما تميز هاتف Realme 3i بشاشة 6.2 إنش.

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أيضاً ضم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio P60 بثماني من الأنوية من ميديا تيك مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما دعم الهاتف التخزين الخارجي حتى سعة 256 جيجا بايت.

كما تميز هاتف Realme 3i بكاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وجاءت الكاميرة الأمامية أيضاً بدقة 13 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Realme 5i سيكون إصدار بمواصفات أقل من هاتف Realme 5، إلا أن تسريبات EEC لم تقدم تفاصيل حول هذا الإصدار حتى الآن.

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