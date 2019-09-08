شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وفيس بوك وتويتر تتعاون مع BBC لمكافحة انتشار الأكاذيب عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرك شركات التقنية الكبرى أن المعلومات المضللة لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا لها، حيث تسعى مؤخرا لتشكيل تحالفًا مع عملاق إعلامي للمساعدة في مكافحة انتشار الأكاذيب عبر الإنترنت، حيث قامت BBC بالشراكة مع فيس بوك وجوجل وتويتر بالتعاون في استراتيجية لمحاربة الأخبار المزيفة وحملات التضليل الأخرى.

وستشمل الجهود "نظام إنذار مبكر" يتيح للمنظمات أن تخبر بعضها البعض عندما تجد محتوى خاطئًا "يهدد حياة الإنسان أو يعطل الديمقراطية"، وعلى الجانب الآخر فسيساعد هذا الشركات في اكتشاف تضليل المعلومات بسرعة قبل أن تتاح لها فرصة كبيرة للانتشار، بحسب موقع engadget الأمريكى.

وتتضمن الخطة أيضًا حملة مشتركة للتثقيف الإعلامي والتعلم المشترك (مع التركيز على الانتخابات) ومعلومات التصويت، وقالت بي بي سي إن المزيد من التفاصيل قادم "في وقت لاحق"، فيما يعد توقيت التعاون ليس من قبيل الصدفة، حيث يعرف عمالقة الإنترنت أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تقترب بسرعة، وأنهم يعملون بالفعل مع وكالات الاستخبارات لمعالجة المعلومات المضللة والمخاطر الأمنية.

ولا تريد الشركات أي خطر في تكرار الأخطاء من عام 2016 ، وهذا يعني صياغة اتفاقيات مع أي شخص يمكنه تعزيز أهدافه، بينما من الواضح أن بي بي سي التى لا يقع مقرها في الولايات المتحدة ، إلا أن عملها قد يكون مفيدًا لمحاربة التدخل في الانتخابات في البلاد بالإضافة إلى أي مساعدة يمكن أن تقدمها في الخارج.