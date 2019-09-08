شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فاير فوكس تسعى لتشفير أسماء نطاقات الويب افتراضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة موزيلا إعدادات خصوصية جديدة لمتصفحها، والتى يأتى على رأسها تشفير طلبات زيارة دومين انترنت معين، حيث ستقوم الشركة بجعل DNS مشفر بطريقة HTTPS بشكل افتراضى، فى الولايات المتحدة ابتداءً من أواخر سبتمبر، مع تأمين المزيد من تصفح الويب الخاص بك دون الحاجة إلى تبديل واضح كما كان من قبل.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن هذا من شأنه أن يجعل عملية التصفح أكثر خصوصية وأمانا، مع فرص أقل لقرصنة DNS ومراقبة النشاط، فيما لن يستخدم كل طلب HTTPS، حيث تعتمد موزيلا على طريقة "fallback" التي ستعود إلى DNS الافتراضي لنظام التشغيل الخاص بك إذا كانت هناك حاجة محددة لها أو فشل بحث مباشر.

وقال موزيلا إن هذا يجب أن يحترم اختيارات المستخدمين ومديري تقنية المعلومات الذين يحتاجون إلى إيقاف تشغيل الميزة، فيما يراقب الفريق الانتهاكات المحتملة، على الرغم من ذلك، وسوف "يعيد النظر" في نهجه إذا استخدم المهاجمون نطاقًا أخر لتعطيل التقنية.