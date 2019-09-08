تكنولوجيا: PocketVision تطبيق جديد من Honor يعتمد على الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor في فعاليات IFA تطبيق جديد يستهدف ضعاف البصر ويعرف بتطبيق PocketVision، والذي يعتمد في عمله على تقنية الذكاء الإصطناعي، ويأتي ليدعم المستخدمين في قراءة النصوص.

كشفت Honor في IFA عن إختيار جديد في الألوان المتاحة لهاتف Honor 20 Pro، كما أعلنت عن الأسواق التي ستنطلق إليها ساعة Honor Band 5 الذكية، أيضاً كشفت الشركة عن تطبيق ذكي جديد يأتي ليدعم المستخدمين من ضعاف البصر بشكل خاص.

وينطلق التطبيق الجديد من Honor بعنوان PocketVision حيث يرتكز في عمله على تقنية الكاميرة التي تأتي بأعى جودة في سلسلة هواتف Honor 20 مع تقنية الذكاء الإصطناعي، ومن المقرر أن يدعم هذا التطبيق المستخدمين في قراءة النصوص في الوثائق المختلفة، أو في قوائم الطعام أو أي ملفات نصية.

وتقدم Honor في تطبيق PocketVision ثلاثة أنماط الآن لقراءة النصوص، منها نمط لتكبير النصوص، ونمط أخر للبحث عن الصور، بينما يأتي النمط الثالث ليدعم المستخدم في الإشارة إلى جزء من النص ليتم قراءته صوتياً في التطبيق.

وتدعم ميزة الإشارة إلى النصوص ليتم قراءتها صوتياً عبر التطبيق كلاً من اللغة الإنجليزية، والبرتغالية، والإسبانية، والصينية، الإيطالية، وأيضاً الألمانية، كما يستخدم التطبيق منصة HiAI وتقنية الإدراك البصري للأشياء في الصور لتحويل الصور إلى نصوص.

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بينما يأتي نمط التكبير في تطبيق PocketVision ليعمل على إستخدام الكاميرة الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل في هواتف Honor 20 مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بعدسات telephoto ليعمل على تكبير النصوص بإستخدام زر التحكم في الصوتيات، ليوفر للمستخدم نصوص بحجم أكبر وأوضح.

أيضاً يدعم النمط الثالث المستخدمين بمجموعة واسعة من الفلاتر التي يمكن أن تعمل على تنقية وإيضاح الصور بكفاءة، كما تعمل على تحسين تباين الألوان ووضوح النصوص.

يذكر أن تطبيق PocketVision يتوفر الآن في AppGallery من هواوي، ويمكن للتطبيق أن يدعم كل هواتف Honor، إلا أن مميزات التطبيق تظهر بكفاءة أعلى مع سلسلة هواتف Honor 20.

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