شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تحدد موعد اختبار صاروخ "سويوز-6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اختبارات الطيران للصاروخ الحامل "سويوز-6" الجديد فى بايكونور فى عام 2025، وفقا للعرض التقديمى الذى أعدته روسكوزموس لتقرير رئيس الشركة الحكومية دميترى روجوزين ووزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الفضاء فى كازاخستان أسكار جوماجالييف.

وبحسب ما نشرته "سبوتنيك"، تم إظهار التقرير أمام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، عندما فحصا جناح كازاخستان فى "فى دى إن خا" فى موسكو.

وتعد مواد التقرير مكرسة لتنفيذ مجمع الصواريخ الروسية-الكازاخستانية، "بايتيريك"، وفقًا لمواده، من المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران لصاروخ "سويوز-5" فى عام 2023، وبحلول هذا العام يجب أن تكون جميع البنية التحتية الأرضية جاهزة.

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ومن المخطط أن يكون مشروع بايتريك قادرًا على توفير ما يصل إلى 10 عمليات إطلاق صواريخ سنويًا، وستكون تكلفة خدمة الإطلاق 50 مليون دولار، وستكون مركبة الإطلاق سويوز-5 قادرة على إطلاق 9 أطنان من البضائع فى مدار أرضى منخفض، و5.5 طن فى مدار متزامن مع الشمس، و2.3 طن فى مدار انتقال جغرافي، وسوف تحتوى مركبة الإطلاق سويوز-6 على 17 طنًا و9 أطنان و5 أطنان على التوالى.

وقال الوزير الكازاخستانى جوماجالييف، متحدثًا إلى بوتين نزارباييف، إنه بموجب مشروع بايتريك، تشارك البلاد فى إعادة بناء وتحديث البنية التحتية الفضائية الأرضية "زينيت- إم"، فى عام 2020، سيتم تطوير تقديرات التصميم، وكذلك مشروع التصميم، من المقرر أن يبدأ البناء فى عام 2021، وسيتم تنفيذ الاختبار فى عام 2022.

وأضاف "وفى عام 2023 سنكون مستعدين لإطلاق صاروخين"، وحسب جوماغالييف، فإن تنفيذ مشروع بايتيريك سيزيد من عدد عمليات الإطلاق من بايكونور من 4 إلى 10.