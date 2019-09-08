تكنولوجيا: ابل تدعم هواتف الأيفون في 2020 بمستشعر للبصمة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاء في تقرير بلومبرغ مؤخراً تفاصيل جديدة حول خطط ابل لدعم إصدارات 2020 من هواتف الأيفون بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

كانت التسريبات قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى خطط ابل للرجوع بتقنية Touch ID من جديد في إصدارات الأيفون المقرر إطلاقها في 2020، واليوم أكد تقرير بلومبرغ على أن تقنية Touch ID تأتي في هواتف الأيفون العام المقبل مدمجة في الشاشة.

ولقد أكد التقرير على أن ابل بدأت بالفعل العمل على تطوير تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، أيضاً أشار التقرير إلى أن إصدارات الأيفون المميزة بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة قد تنطلق أيضاً في 2021، إلا أن التقرير لم يوضح الأسباب التي قد تدفع ابل لتأجيل دفع هذه الميزة في هواتف الأيفون.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن ابل تطور تقنية إستشعار البصمة في الشاشة لتدعم تغطية مساحة أوسع في الشاشة، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة في الشاشة مع تقنية التعرف على الوجه Face ID في هواتف الأيفون.

يذكر أن تقرير بلومبرغ قد ذكر من جديد هاتف الأيفون منخفض التكلفة الذي أشارت إليه التسريبات مؤخراً، والذي يأتي بعنوان SE أو SE2، حيث تهدف ابل لمواجهة عمالقة الصين في سوق الهواتف المتوسطة أو منخفضة التكلفة بإصدار جديد من هواتف الأيفون.

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