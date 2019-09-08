شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة .. أبل تعرض بث مباشر لإطلاق ايفون11 على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط أبل لبث حدث آيفون11 الخاص بها على منصة يوتيوب يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة أبل ببث أحد مؤتمرات الشركة على يوتيوب.

ونقلاً عن موقع TheVerge الأمريكي، لأول مرة ستقوم أبل ببث حدثها السنوي مباشرة على اليوتيوب، كما ستسمح للمستخدمين بتعيين تذكيرات للحصول على إشعار عند بدء الحدث، علاوة على ذلك ستقوم أبل ببث الحدث على القنوات المعتادة وعلى موقعها الإلكتروني للمستخدمين الذين ليس لديهم Apple TV.

ومن المتوقع أن تكشف أبل عن ثلاثة أشكال جديدة من أجهزة الايفون يوم الثلاثاء10 سبتمبر، وسيبدأ هذا الحدث في تمام الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة .