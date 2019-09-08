شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد جوجل الذكى يدعم الآن مكالمات الفيديو عبر واتس اب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى السابق عندما كان يريد المستخدمون إجراء المكالمات فإنهم يستخدمون الهاتف
أو تطبيق Duo او مكالمات فيديو عبر Hangouts، لكن على ما يبدو أن هذا الأمر على وشك أن يتغير قريبا.
فنقلاً عن موقع “mspowersus” الأمريكي، الآن سيتمكن المستخدم من إجراء مكالمات الفيديو عند واتس آب وسيقوم Google Assistant بالتواصل وبدء المكالمة المطلوبة، إنه يعمل للمكالمات الصوتية أيضًا وسيتم طرحه على المستخدمين خلال الأسابيع القادمة إن لم يكن متاحًا بالفعل.
الجدير بالذكر أن جوجل قدمت المساعدة على قراءة إشعارات الرسائل من واتساب وستكون هذه التحركات أكثر جاذبية للمستخدمين.
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