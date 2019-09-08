شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات..كيف تحفظ ملفات "وورد" بكلمة سر لحمايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق "مايكروسوفت وورد" واحد من أشهر التطبيقات التى يعتمد عليها المستخدمين في العالم على أجهزة الكمبيوتر في الوقت الراهن، فضلا عن أنه التطبيق الأكثر انتشارا فيما يتعلق بالتعامل مع المستندات على أجهزة الكمبيوتر، حيث يوفر التطبيق الكثير من المميزات للمستخدمين، إلا أن أبرزها هو القدرة على حماية الملفات برقم سري لمنع الأخرين من التطفل عليها وفتحها، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك كما يلى: - النسخ المتوافقة معه - النسخ المتوافقة معه Microsoft Office 2016 Microsoft office 2019 Office 365 طريقة حفظ الملفات بكلمات مرور طريقة حفظ الملفات بكلمات مرور - افتح الملف الذي تريد حفظه بكلمة مرور Advertisements - اضغط على قائمة File - اختر Info - فى الجانب الأيمن اختر Protect Document - اختر Encrypt With password - قم بكتابة كلمة مرور لحفظ الملف بها. - اضغط Ok سيتم الآن تشفير الملف بكلمة مرور، ولكي تتمكن من فتحه ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور لفتحه من جديد، ولن يتمكن أحد من الوصول الى محتوى هذا الملف الا من خلال كلمة المرور المسجلة عليه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: بالخطوات..كيف تحفظ ملفات "وورد" بكلمة سر لحمايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.