شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالتواريخ.. تعرف على أبرز رحلات دول العالم لاستكشاف للقمر خلال آخر 14 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار الصين، حاولت الهند الهبوط على الجانب الآخر للقمر، وذلك قبل أن تفشل المهمة عقب فقدان الاتصال بالمركبة، فيما كانت المهمة الأخيرة للقمر التى جذبت الكثير من الاهتمام الدولى هى هبوط مركبة فضائية صينية على الجانب المظلم من القمر فى يناير 2019، ولأول مرة فى التاريخ، ألقت مركبة الضوء على أعمال الجانب البعيد للقمر الذى يكتنفه الغموض منذ زمن طويل.

كما تظهر سجلات ناسا، فقد غامر العديد من الدول نحو القمر فى السنوات الـ 15 الماضية، على عكس العمر المبكر لاستكشاف القمر فى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عندما كانت الولايات المتحدة وروسيا هما الدولتان الوحيدتان فى العالم لرحلات الفضاء، حيث أرسلت الصين معظم المهام إلى القمر فى السنوات الخمس عشرة السابقة، ابتداء من عام 2007، وفيما يلى نعرض أبرز محاولات الدول لزيارة القمر كما يلى

- الهند: أطلقت رحلتها Chandrayaan-2 فى 22 يوليو 2019 ، وتعد الرحلة الثانية لها وكانت تضم مركبة هبوط ومركبة تجول.

- إسرائيل: مهمة Beresheet فى 22 فبراير 2019، فشلت المهمة بالكامل.

- الصين: مهمة Chang’e4 فى 7 ديسمبر 2018، وكانت تضم مركبة، وقد هبطت فى الجانب البعيد من القمر.

- الصين: مهمة Queqiao فى 20 مايو 2018، ضمت قمر صناعى للاتصالات للجزء البعيد

- الصين: Chang'e 5 test mission، تم إطلاقها فى 23 أكتوبر 2014، ضمن مسبار قمرى وعادت إلى الأرض.

- الصين: Chang'e 3، تم إرساله فى 1 ديسمبر 2013، هو مسبار فضائى صينى ثالث، أرسلته إدارة الفضاء الوطنية الصينية إلى القمر.

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- الولايات المتحدة: Ladee تم إطلاقه فى 6 سبتمبر 2013، وهو مستكشف بيئة الغبار والغلاف الجوى القمرى هو اسم لمهمة استكشافية للقمر تابعة لوكالة ناسا.

- الولايات المتحدة: GRAIL، تم إطلاقها فى 10 سبتمبر 2011، وهى عبارة عن مهمة علمية قمرية أمريكية فى برنامج Discovery التابع لناسا والذى استخدم تخطيطًا عالى الجودة لمجال الجاذبية للقمر لتحديد هيكله الداخلى.

- الصين: Chang'e 2: هو مسبار فضاء غير مأهولٍ صينى الصُّنع لاستكشاف القمر أطلق فى 1 أكتوبر سنة 2010.

- الولايات المتحدة: LCROSS & Lunar Reconnaissance: مستكشف القمر المدارى مسبار فضائى أطلقته ناسا بصاروخ أطلس 5 من قاعدة كيب كانافيرال فى 17 يونيو 2009 باتجاه القمر.

- الهند: Chandrayaan-1 تم إطلاقها فى 22 أكتوبر 2008، وهى مهمة فضائية هندية قامت بها منظمة أبحاث الفضاء الهندية، وهى تستهدف وضع قمر صناعى فى مدار حول القمر سنتين من أجل تجريب قدرات الهند فى استكشاف الفضاء.

- الصين: Chang'e 1، ى مركبة فضاء قمرية غير مأهولة فى شكل مسبار مدارى آلي، وقد تم إطلاقها فى 24 أكتوبر 2007 من مركز كسيشونج لإطلاق الأقمار فى مقاطعة سيشيوان فى غرب الصين.

- اليابان: Kaguya سيلسين مسبار فضائى أطلقته وكالة الفضاء اليابانية فى 14 سبتمبر 2007، بلغ المدار المحدد له بنجاح فوق القمر.

- الاتحاد الأوربى: Smart 1، تم إطلاقه فى 27 سبتمبر 2003، وهو مسبار مدارى يدور حول القمر.



