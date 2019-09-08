شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التوصل لتقنية جديدة يمكنها قياس مستويات الماريجونا فى النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل العلماء إلى تقنية جديدة عبارة عن جهاز تنفس يمكنه أن يكشف ما إذا كان الشخص قام بتدخين سجائر الماريجوانا بدقة من خلال النفس، وهذا الأمر كان صعبا جدا فى السابق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ففى حين أن اختبار مستويات الكحول أمر بسيط إلا أن تأثير الماريجوانا أكثر تعقيدًا فى أجهزة الكشف عنه، وكشف باحثون من جامعة بيتسبرج عن جهاز التنفس الذى يقولون إنه يمكن قياس مستويات THC، وهو المركب المهيمن على تأثير الأعشاب الضارة فى التنفس.

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ويتم اختبار مستويات الماريجوانا باستخدام عينات من الدم أو البول أو الشعر حاليا، لكن هذا لا يخبرعما إذا كان الشخص يخضع حاليًا للتأثير، إنما هذا الجهاز الجديد سيكون دقيقا، ويستخدم أنابيب الكربون النانوية، التى ترتبط بجزيئات THC لاكتشاف المركب بدرجة عالية من الدقة.

ويقول المؤلف الرئيسى شون هوانج: "إن الأنابيب النانوية الكربونية لأشباه الموصلات التى نستخدمها لم تكن متاحة حتى قبل بضع سنوات"، مضيفا: "لقد استخدمنا التعلم الآلى للتعرف على وجود المادة بناء على وقت تعافى التيارات الكهربائية".

ويشبه النموذج الأولى إلى حد كبير جهاز التنفس، وقد أظهرت الاختبارات أنه لا يمكنه اكتشاف THC فى التنفس فحسب، بل يميزه عن المركبات مثل ثانى أكسيد الكربون والماء والإيثانول والميثانول والأسيتون.