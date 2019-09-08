شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر وزحل يجتمعان فى سماء الليل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن القمر وزحل لديهما لقاء وثيق فى سماء أمريكا الشمالية هذا الأسبوع، حيث يمكن التقاطهما فى مساء اليوم، تمامًا مثل الغسق الذى يفسح المجال أمام الظلام.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فيمكن البحث عن القمر، الذى هو نصف كامل اليوم، وسيكون كوكب زحل على يمينه، ويتألق بقوة 0.2 درجة، ثم غدا سيكون زحل على الجانب الأيسر من القمر.

ويكون كلا العالمين مرئيًا فى كوكبة القوس، وهما قريبان جدًا من بعضهما البعض بحيث يمكنك رؤيتهما فى نفس مجال الرؤية بغض النظر عن نوع المعدات التى تستخدمها سواء تلسكوب أو منظار أو تنظر بعينك المجردة.

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وفى حين أن القمر وزحل يظهران فى السماء إلا أنهما فى الواقع ليس هذا القرب، فمتوسط مسافة القمر من الأرض حوالى 238،855 ميل (384،400 كيلومتر)، وفى الوقت نفسه لا يقترب زحل والأرض من مسافة 746 مليون ميل (1.2 مليار كيلومتر).

وتفسير هذه المحاذاة الكونية فى سمائنا يرجع لأن الأرض والقمر والكواكب تدور جميعها فى نفس مستوى المجموعة الشمسية.