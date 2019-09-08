شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة جديدة لتطبيق Gmail لمستخدمي الايفون .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق Gmail لنظام التشغيل iOS حيث يضيف التحديث الأخير خيار حظر الصور إلى التطبيق بسهولة، إذ ستكون هذه الميزة مفيدة لأولئك الذين لا يريدون أن يتم تعقب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم باستخدام الصور.

وفقاً لما نشره موقع “mspoweruser” الأمريكي، فإنه باستخدام هذه الميزة الجديدة يمكن لجهاز الاستقبال تحديد ما إذا كان يريد عرض أو حظر الصور الخارجية التي تتضمن أجهزة التتبع أيضًا.

Advertisements

وأوضحت جوجل أنه "يمكنك الآن اختيار أن يتم سؤالك قبل عرض الصور الخارجية تلقائيًا، ولتمكين هذا للرسائل الواردة الجديدة، انتقل إلى الإعدادات ثم حساب محدد ثم الصور وحدد السؤال قبل عرض الصور الخارجية"

والآن يمكنك تنزيل تحديث Gmail من متجر Apple iTunes، ولكن ليس هناك أي معلومات عن الوقت الذي ستذهب فيه الميزة إلى اندرويد.