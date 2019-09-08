شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحظر إعلانات المستحضرات والأدوية الطبية التى لا تزال قيد التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة لكي تكون جوجل جديرة بثقة المستخدمين ، قررت الشركة أنها لن تسمح بعد الآن بعرض إعلانات "التقنيات الطبية غير المثبتة أو التى لا تزال فى طور التجربة" وذلك بموجب سياسة الرعاية الصحية والأدوية الجديدة التى وضعتها الشركة.

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" العلمي، ستحظر الشركة الإعلان عن العلاجات التي تفتقر إلى الأساس الطبي أو العلمي بما في ذلك معظم علاجات الخلايا الجذعية والعلاج الجيني، ومن المفترض أن يقلل هذا من الإعلانات عن أشياء مثل عمليات نقل الدم الصغيرة وغيرها.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تم هذا التغيير استجابةً للنداء على التسويق عبر الإنترنت بواسطة عيادات الخلايا الجذعية التي تروج للعلاجات غيرالموافق عليها لكل شيء بدءًا من ألم المفاصل إلى مرض الزهايمر.

وتتضمن السياسة قائمة بالمواد غير الموافق عليها التي لا يمكن الإعلان عنها بما في ذلك الإيفيدرا والمكملات العشبية والغذائية مع المكونات الصيدلانية أوالمكونات الخطرة.