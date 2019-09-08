كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أبل تُصدر نسخة الويب من مشغل “Apple Music”

متابعة-سنيار: أخيرا، يمكنك الاستماع إلى Apple Music على الويب، أو في متصفحك المفضل، بدلاً من الحاجة إلى تطبيق iOS أو Android، أو تطبيق iTunes لنظام التشغيل Mac أو Windows.

قبل حدث “iPhone 11” الأسبوع المقبل، أصدرت Apple مشغل Apple Music على الويب في مرحلة تجريبية على beta.music.apple.com.

ومثل مشغل الويب الخاص بـ Spotify، يعمل مشغل الويب Apple Music في أي متصفح ويب على جميع الأنظمة الأساسية بما في ذلك macOS و Windows و Chrome OS و iOS و Android.

وسيتمكن من لديهم إشتراك في Apple Music من تسجيل الدخول إلى حسابهم والوصول إلى الخدمة على غرار ما يقومون به على تطبيق الحواسيب. وبالنسبة لأولئك الذين لا يملكون إشتراكًا في Apple Music، فلا يزال بإمكانهم تصفح الموقع وسيتمكنون أيضًا من معاينة جميع الأغاني دون تشغيلها بالكامل.

يمكن لمشتركي Apple Music الوصول إلى محطات إذاعة الموسيقى وخدمات البث الكاملة. يقوم مشغل الويب أيضا بمزامنة قوائم التشغيل ويتضمن توصيات مخصصة في علامة التبويب “من أجلك” تماما كما في التطبيقات.

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ووفقا لـ “The Verge”، يفتقر مشغل الويب إلى البث المباشر لـ Beats 1 من Apple Music ومقاطع الفيديو الأصلية من Apple وقوائم التشغيل الذكية.

وكانت الشركة أطلقت نسخة الويب من خدمة Apple Music. في العام الماضي، ولكنها كانت غير رسمية.