شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأة غير سارة .. الهواء فوق القارة القطبية الجنوبية يزداد دفئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتفع درجات الحرارة الدافئة القياسية فوق القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" بسرعة فيما يسمى بـ"الاحترار المفاجىء فى الستراتوسفير"، حيث تبين أن الهواء يزداد دفئا بشكل قد يؤثر على ارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع عن المتوسط وهطول الأمطار في أجزاء كبيرة من نيو ساوث ويلز وجنوب كوينزلاند.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، بدأ الاحترار في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، عندما بدأت درجات الحرارة في الستراتوسفير عالية فوق القطب الجنوبي في التسخين السريع، ومن المتوقع أن يزداد الاحترار في الأسابيع المقبلة، وستمتد آثاره إلى سطح الأرض، مما يؤثر على جزء كبير من شرق أستراليا خلال الأشهر القادمة.

ويتنبأ مكتب الأرصاد الجوية بأقوى نسب الاحترار في أنتاركتيكا، والذى قد يتجاوز الرقم القياسي السابق في سبتمبر 2002، فعلى الرغم من أننا شهدنا الكثير من الاختلافات الضعيفة أو المعتدلة في الدوامة القطبية على مدار الستين عامًا الماضية، إلا أن حدث الاحترار المفاجئ الوحيد الحار في الستراتوسفير في نصف الكرة الجنوبي كان في سبتمبر 2002.

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ومن المحتمل أن تصل الآثار الناتجة عن الاحترار في الستراتوسفير إلى سطح الأرض في الشهر المقبل وقد تمتد حتى يناير، وبعيدا عن ارتفاع درجة حرارة المنطقة القطبية الجنوبية، سيكون التأثير الأكثر بروزا هو تحول رياح المحيط الجنوبي الغربي نحو خط الاستواء.

وستتأثر المناطق التي تقع مباشرة في أقوى المناطق الغربية، والتي تشمل غرب تسمانيا والجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وباتاجونيا في أمريكا الجنوبية، فإن هذا يؤدي عمومًا إلى مزيد من العاصفة والأمطار ودرجات الحرارة الباردة.

لكن بالنسبة لأستراليا شبه الاستوائية، التي تقع إلى حد كبير إلى الشمال من الحزام الرئيسي للغربي الغربي، فإن هذا التحول يؤدي إلى انخفاض هطول الأمطار، والسماء الصافية، ودرجات الحرارة الأكثر دفئًا.