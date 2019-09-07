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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء..إطلاق مكوك إنديفور فى مهمة طاقم ناسا رقم 100 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكريات الفضاء تشمل على عدة إنجازات حققها البشر خارج الكوكب، ولعل بين ذلك ما حدث فى هذا اليوم 7 سبتمبر من عام 1995، حيث أطلقت وكالة ناسا مكوك الفضاء إنديفور في مهمة STS-69، التى تعد المهمة رقم 100 للفضاء من طاقم ناسا.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، انطلق مكوك إنديفور من موقع الإطلاق لناسا في Pad 39A بمركز كينيدي للفضاء.
السير فى الفضاء
واستغرقت المهمة 11 يوما، أجرى فيها خمسة من أفراد الطاقم تجارب علمية واستعادوا قمرا صناعيا يسمى سبارتان 201، كما أقدموا على رحلة سير في الفضاء استمرت قرابة سبع ساعات لممارسة بعض الأساليب التي سيستخدمها الرواد المستقبليين في بناء محطة الفضاء الدولية فى ذلك الوقت.
كما أن مهمة رواد الفضاء لا تقتصر على هذا الأمر بل أيضًا قاموا بوضع قمر صناعي على شكل صحن طار من المكوك، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العمل على حملتين مختلفتين خلال نفس المهمة.
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