شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخضع لتحقيقات هيئة مكافحة الاحتكار فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير سابق مطلع هذا الأسبوع أن هناك مجموعة كبيرة من محامى العموم يعملون مع وزارة العدل للتركيز على الممارسات المتعلقة بخصوصية البيانات والمنافسة المتعلقة بشركة جوجل والمستخدمين.

ونقلا عن موقع “mspoweuser” الأمريكى، اليوم، أكدت جوجل الخبر عبر منشور على مدونتها الخاصة، حيث تتوقع أن يطرح المدعون العموم للولاية أسئلة مشابهة لتلك التى أجابوا عنها فى الماضى للعديد من الوكالات فى جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك ذكرت جوجل أيضاً فى بيان لها أن خدماتها تساعد ملايين المستخدمين والشركات الصغيرة.

لكن هذا البيان لا يعنى شيئا بالنسبة للتحقيق، حيث لم تتساءل وزارة العدل أو محامى الولايات عن فائدة خدمات جوجل، إنهم يحققون لمعرفة ما إذا كانت جوجل قد أساءت استخدام موقعها الاحتكارى لقتل المنافسة واستخدمت بيانات المستخدم بطريقة غير قانونية، سنتعرف على نتائج هذا التحقيق فى الأشهر المقبلة.