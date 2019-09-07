تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن مواصفات وتصميم هاتف Vivo V17 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لهاتف Vivo المرتقب V17 Pro الذي يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، ويضم كاميرة أمامية مزدوجة بتصميم منبثق.

يضم هاتف V17 Pro شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش، بجودة عرض FHD بلس، كما يأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة، مع تصميم منبثق للكاميرة الأمامية المزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

وتأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل مع توقعات أن يكون مستشعر macro.

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وتشير التسريبات إلى أن هاتف V17 Pro يتميز بسماكة 9.8مم مع وزن 202 جرام، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، وبطارية بقدرة 4100 mAh بتقنية الشحن السريع.

كما ينطلق هاتف Vivo V17 Pro باثنان من الإختيارات في الألوان المتدرجة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف قريباً.

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