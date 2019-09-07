Lenovo تكشف النقاب رسميًا عن شاشاتها الذكية الأحدث Lenovo Smart Display 7

فاطمة أيت طالب - دبي - في السنوات الأخيرة، بدأنا نرى تزايدًا في عدد الشاشات الذكية. هذه الأجهزة هي في الأساس عبارة عن مكبرات صوت ذكية مع شاشات حساسة للمس الهدف منها هو أن يتمكن المستخدمين من مشاهدة الفيديوهات وإجراء محادثات الفيديو وأيضًا التواصل مع الأجهزة الذكية الأخرى مثل الكاميرات لمعرفة من يقف عند الباب.

لقد بدأت شركة Lenovo بالفعل في إنشاء هذه الشاشات الذكية مثل Lenovo Smart Display في العام 2018، وقامت بعد ذلك بإطلاق Lenovo Smart Clock في وقت سابق من هذا العام. والآن، يبدو أن الشركة عادت إلينا مع شاشة ذكية أخرى، وهذه المرة أطلقت عليها إسم Lenovo Smart Display 7. وكما يوحي إسمها، فسوف تأتي هذه الشاشة الذكية مع شاشة أصغر بحجم 7 إنش على عكس الشاشات الذكية الأخرى من الشركة والتي جاءت مع شاشات بأحجام 8 إنش و 10 إنس، لذلك إذا أردت شيئًا أصغر، فقد تكون الشاشة الجديدة التي أعلنت عنها شركة Lenovo للتو خيارًا مميزًا بالنسبة لك.

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وبغض النظر عن الشاشة الصغيرة، فهذه الشاشة الذكية تمتاز بتصميم مختلف قليلاً مقارنة بالطرازات الأخرى، حيث في هذه الحالة، إختارت Lenovo وضع مكبر الصوت أسفل الشاشة بدلاً من الجانب، مما يعني أن الصوت يجب أن يتدفق بإتجاه المستخدم مباشرة. بخلاف ذلك، فهذا الجهاز لا يزال عبارة عن شاشة ذكية مع كاميرا مدمجة والمساعد الرقمي Google Assistant.

نظرًا إلى أن الشاشة الذكية الجديدة Lenovo Smart Display 7 تأتي بحجم أصغر من الشاشات الذكية الأخرى من شركة Lenovo، فهي ستصل إلى السوق بسعر أرخص أيضًا. في الواقع، ستكون هذه الشاشة الذكية متاحة في السوق إبتداء من شهر أكتوبر المقبل بسعر 130 دولار أمريكي.