Alibaba توافق على شراء المتجر الإلكتروني الصيني للمنتجات الفاخرة Kaola مقابل 2 مليار دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - وافقت الشركة الصينية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية Alibaba على شراء شركة Kaola المتخصصة بدورها في نفس المجال من شركة الألعاب الصينية NetEase مقابل ملياري دولار أمريكي، مما يضيف منصة متخصصة في تزويد المستهلكين المحليين بالسلع الفاخرة من الخارج إلى محفظة الشركة.

سوف تستثمر شركة Alibaba، والتي تبحث عن محركات جديدة للإيرادات مع نضوج سوق التجارة الإلكترونية في الصين، نحو 700 مليون دولار أمريكي لشراء حصة الأقلية في الخدمة الموسيقية التابعة لشركة NetEase نفسها من أجل التغلب على الخدمة الموسيقية Tencent Music التي تقود حاليًا سوق الخدمات الموسيقية في الصين.

تأكيد صفقة الإستحواذ على شركة Kaola والتي كانت محورًا للعديد من الشائعات منذ فترة طويلة والإستثمار في الخدمة الموسيقية المذكورة آنفا في آن واحد هي خطوة جادة من شركة Alibaba لمواجهة النمو المتزايد لمنصات التجارة الإلكترونية المتخصصة في قطاعات محددة مثل Pinduoduo، وهي أيضًا خطوة أيضًا لتعزيز مرونة شركة Alibaba على مستوى الإستراتيجيات.

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تستهدف منصة التجارة الإلكترونية التي أطلقتها شركة NetEase في العام 2015، بقوة المتسوقين في الصين من خلال تقديم منتجات من أفضل العلامات التجارية مثل Gucci و Shisheido و Burberry، وهي تقوم في المقام الأول بشراء البضائع مباشرة من الموردين لإعادة بيعها للمستهلكين.

ووفقا للسيد Ker Zheng والذي يراقب قطاع التجارة الإلكترونية في الصين، فقد أوضح أن مجموعة منتجات Kaola الأكثر تنسيقًا إستنادًا إلى الشعبية تضمن لها الحصول على قاعدة كبيرة من المستهلكين المخلصين، في حين أن Alibaba تسمح لمجموعة أكبر من العلامات التجارية في الخارج بإطلاق متاجر إفتراضية خاصة بها على منصتها.

ووفقا لمؤسسة Jane Hali & Associates المتخصصة في بحوث السوق، فقد كان المستهلكين الصينيين وراء أكثر من 45 في المئة من مبيعات قطاع السلع الفاخرة في جميع أنحاء العالم، وقد ساهم ذلك إلى حد كبير في نمو بنسبة 4% إلى 6% في مبيعات الأكسسوارات الراقية ومنتجات الجمال هذا العام. وبطبيعة الحال، هذا يُفسر سبب إهتمام شركة Alibaba بالإستحواذ على منصة Kaola.