سامسونج تبدأ بإصدار تحديث جديد للهاتف Samsung Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف +Galaxy Note 10، وهو التحديث الذي يبلغ حجمه 157 ميغابايت ويحمل البنية رقم N975FXXU1ASHE. ووفقا لسجل التغييرات، فهذا التحديث يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر، فضلا عن التحسينات والإصلاحات المعتادة لأداء وإستقرار نظام التشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث متوفر حاليًا لملاك الهاتف +Galaxy Note 10 في الهند، ولكن من المفترض أن يصل إلى بقية المستخدمين في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع مع العلم بأننا نتوقع أن يصل نفس التحديث أيضًا للهاتف Galaxy Note 10 قريبًا.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.