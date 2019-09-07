Realme ستقوم قريبًا بإطلاق هاتف ذكي جديد مع شاشة تمتاز بمعدل التحديث 90Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تتطلع لشراء هاتف ذكي مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، فلديك عدة خيارات للإختيار من بينها مثل OnePlus 7 Pro و Nubia Red Magic 3 و Nubia Red Magic 3S. ومع ذلك، هذه القائمة ستنمو بعد أن تصل المزيد من الهواتف الجديدة مثل Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL و OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro. وفي الأونة الأخيرة، أكدت لنا شركة Oppo أنها ستقوم بإطلاق هاتف ذكي يضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ويمكننا الآن إضافة Realme إلى المجموعة.

لجأ مدير المنتجات في شركة Realme، السيد Wang Derek إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo ليؤكد لنا أن شركة Realme تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد مزود بشاشة تمتاز بمعدل التحديث 90Hz في المستقبل القريب. لم يكشف Wang Derek عن أي معلومات إضافية حول المواصفات التقنية لهذا الهاتف، ولكنه قال أنه سيكون أرخص من الهاتف OnePlus 7.

قد يكون هذا الهاتف الجديد هو Realme XT Pro الذي تحدثت عنه بعض الشائعات في الفترة الماضية والذي قيل بأنه سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن 128GB من الذاكرة الداخلية.

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وعلاوة على ذلك، فقد تردد أيضًا في الفترة الماضية أن الهاتف Realme XT Pro سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

المواصفات الأخرى التي قيل بأن الهاتف Realme XT Pro سيصل بها تشمل تقنية NFC، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.