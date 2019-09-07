جميع المواصفات .. «مميزات وعيوب» وسعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 8

الموجز
تعمل شاومي دائماً على توفير هواتف بمميزات تعطيها المنافسة القوية بين الهواتف الأخرى، فمع هاتفها الأحدث الـ Xiaomi Redmi Note 8 فهو بمثابة الجيل الأحدث لهاتفها السابق الـ Xiaomi Redmi Note 7 وفيما يلي المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 وما هي أهم مميزاته وعيوبه على النحو التالي.
المعالج: ثماني النواة Snapdragon 665 تكنولوجيا 11 نانو
التخزين / الرام: 64/128 جيجا مع 4/6 جيجا رام
الكاميرا: خلفية رباعية 48+8+2+2 م.ب. / امامية 13 م.ب.
الشاشة: 6.3 بوصة بدقة FHD+ بها نوتش صغير
نظام التشغيل: اندرويد 9.0
البطارية: 4000 مللي أمبير
يدعم الهاتف الراديو الـ FM .
يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .
يأتي الهاتف بأبعاد 3×75.3×8.4 ملم مع وزن 190 جرام مع ظهر زجاجي ومقاومة لطرطشة المياة .
يدعم شاومي نوت 8 شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .
الشاشة تأتي بشكل النوتش على هيئة الـ Water Drop مثل أخيه الأكبر الـ Note 8 Pro وتأتي الشاشة بمساحة 6.3 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش وتدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 5:9 كما توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass .
يأتي الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي :-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .
– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .
– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 256 جيجا بايت .
أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 665 مع معالج رسومي من نوع Adreno 610 وهو تطوير بسيط عن سناب دراجون 660 في شاومي نوت 7 .. تطوير قد لا تشعر به .
أما بالنسبة للكاميرات فتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 .
الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل للعزل بفتحة عدسة F/2.4 والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل ماكرو بفتحة عدسة F/2.4 مع فلاش خلفي من نوع ليد .
يدعم الهاتف ميكروفون إضافي خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة .
يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية كما يدعم تصوير الفيديوهات الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و 60 و 120 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية .
يدعم الهاتف الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .
يدعم الهاتف البلوتوث بالإصدار الخامس بالإضافة لدعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE .
يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS .
وسائل الأمان يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف كما يدعم خاصية الـ Face Unlock .
كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب .
يدعم الانفرا ريد الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية مثل أخيه الأكبر الـ Redmi Note 8 Pro.
منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG لتشغيل أي Usb Driver على هاتفك .
كما ما زال الهاتف يحتفظ بمنفذ سماعات الأذن الـ 3.5 ملم .
البطارية تأتي بسعة 4000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط .
يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة شاومي الـ MIUI 10 .
يتوفر الهاتف باللون الاسود واللون الأزرق واللون الأبيض المتدرج .
عيوب موبايل Xiaomi Redmi Note 8 :-
ستحتاج إلى شراء شاحن يدعم الشحن السريع .
الكاميرا الخلفية البروز أقل قليلا من شاومي نوت 7 .
مميزات Xiaomi Redmi Note 8 :-
منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C .
يدعم الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية .
البطارية تعمل لفترة طويلة خلال اليوم فهي مثل بطارية Redmi Note 7 السابق .
دقة الشاشة مقبولة والألوان ستجدها مشبعة بصورة جيدة فهي نفس شاشة الـ Note 7 .
اداء الهاتف جيد جدا في الالعاب والاستخدام اليومي .
خامات تصنيع زجاج محترمة مع مقاومة لطرطشة المياة .
كاميرا خلفية رباعية .. الاساسية ستعطي لك تجربة تصوير ممتازة مثل شاومي نوت 7 مع اضافة عدسة ثانية للتصوير الواسع .
السعر :-
2300 جنيه للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام.
النسخة التي تأتي بمساحة 64 جيجا مع 6 جيجا رام 2800 جنيه.
النسخة التي تأتي بمساحة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 3200 جنيه.
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