جميع المواصفات .. «مميزات وعيوب» وسعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 8

الموجز

تعمل شاومي دائماً على توفير هواتف بمميزات تعطيها المنافسة القوية بين الهواتف الأخرى، فمع هاتفها الأحدث الـ Xiaomi Redmi Note 8 فهو بمثابة الجيل الأحدث لهاتفها السابق الـ Xiaomi Redmi Note 7 وفيما يلي المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 وما هي أهم مميزاته وعيوبه على النحو التالي.

المعالج: ثماني النواة Snapdragon 665 تكنولوجيا 11 نانو

التخزين / الرام: 64/128 جيجا مع 4/6 جيجا رام

الكاميرا: خلفية رباعية 48+8+2+2 م.ب. / امامية 13 م.ب.

الشاشة: 6.3 بوصة بدقة FHD+ بها نوتش صغير

نظام التشغيل: اندرويد 9.0

البطارية: 4000 مللي أمبير

يدعم الهاتف الراديو الـ FM .

يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

يأتي الهاتف بأبعاد 3×75.3×8.4 ملم مع وزن 190 جرام مع ظهر زجاجي ومقاومة لطرطشة المياة .

يدعم شاومي نوت 8 شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

الشاشة تأتي بشكل النوتش على هيئة الـ Water Drop مثل أخيه الأكبر الـ Note 8 Pro وتأتي الشاشة بمساحة 6.3 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش وتدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 5:9 كما توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass .

يأتي الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 256 جيجا بايت .

أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 665 مع معالج رسومي من نوع Adreno 610 وهو تطوير بسيط عن سناب دراجون 660 في شاومي نوت 7 .. تطوير قد لا تشعر به .

أما بالنسبة للكاميرات فتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 .

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل للعزل بفتحة عدسة F/2.4 والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل ماكرو بفتحة عدسة F/2.4 مع فلاش خلفي من نوع ليد .

يدعم الهاتف ميكروفون إضافي خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية كما يدعم تصوير الفيديوهات الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و 60 و 120 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية .

يدعم الهاتف الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

يدعم الهاتف البلوتوث بالإصدار الخامس بالإضافة لدعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE .

يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS .

وسائل الأمان يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف كما يدعم خاصية الـ Face Unlock .

كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب .

يدعم الانفرا ريد الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية مثل أخيه الأكبر الـ Redmi Note 8 Pro.

منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG لتشغيل أي Usb Driver على هاتفك .

كما ما زال الهاتف يحتفظ بمنفذ سماعات الأذن الـ 3.5 ملم .

البطارية تأتي بسعة 4000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط .

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة شاومي الـ MIUI 10 .

يتوفر الهاتف باللون الاسود واللون الأزرق واللون الأبيض المتدرج .

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عيوب موبايل Xiaomi Redmi Note 8 :-

ستحتاج إلى شراء شاحن يدعم الشحن السريع .

الكاميرا الخلفية البروز أقل قليلا من شاومي نوت 7 .

مميزات Xiaomi Redmi Note 8 :-

منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C .

يدعم الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية .

البطارية تعمل لفترة طويلة خلال اليوم فهي مثل بطارية Redmi Note 7 السابق .

دقة الشاشة مقبولة والألوان ستجدها مشبعة بصورة جيدة فهي نفس شاشة الـ Note 7 .

اداء الهاتف جيد جدا في الالعاب والاستخدام اليومي .

خامات تصنيع زجاج محترمة مع مقاومة لطرطشة المياة .

كاميرا خلفية رباعية .. الاساسية ستعطي لك تجربة تصوير ممتازة مثل شاومي نوت 7 مع اضافة عدسة ثانية للتصوير الواسع .

السعر :-

2300 جنيه للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام.

النسخة التي تأتي بمساحة 64 جيجا مع 6 جيجا رام 2800 جنيه.

النسخة التي تأتي بمساحة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 3200 جنيه.