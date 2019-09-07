شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: خدمة XboxLive تعود العمل مره أخرى بعد تعطلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت خدمة إكس بوكس لايف للعمل مرة أخرى وذلك بعد تعطلها، حيث كانت معطلة لدى ملايين من المستخدمين حول العالم، وذلك عبر مشكلة فى تسجيل الدخول إلى XboxLive.
وحسب ما ذكره موقع “mspoweruser” فأعلنت مايكروسوفت فى بيان قائلة: "إن مهندسينا ومطورينا يواصلون العمل بنشاط لحل المشكلة التى تسبب بعض الأعضاء فى مشاكل في تسجيل الدخول إلى Xbox Live ولكن لا تنزعج".
الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت تقوم الآن بتحسين خدمات Xbox Live لتجنب حدوث انقطاع فى المستقبل، حيث عادت خدمة إكس بوكس لايف الآن وتعمل جميع خدمات إكس بوكس بشكل طبيعى.
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