كيف تسجل أصوات الويندوز من خلال Audacity

برنامج Audacity هو واحد من أكثر البرامج مفتوحة المصدر شهرةً في العالم لتتمكن من تسجيل الأصوات والتعامل معها بإحترافية كافية تجعلك قادراً على تصدير ونشر منتجك وتسجيلاتك من خلال وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

هناك الكثير من المميزات لبرنامج Audacity مثل صغر حجمه وكونه مجاني وخفيف على الأجهزة ولا يتطلب أي متطلبات أو مواصفات إضافية كثيرة، أحد تلك المميزات أن البرنامج يستطيع تسجيل الأصوات الخارجة والمنتجة من نظام ويندوز 10 وليس فقط الأصوات الخارجية.

طريقة تسجيل الأصوات الخارجية بإستخدام Audacity :

في البداية وبالطبع يجب عليك أن تقوم بتحميل وتثبيت برنامج Audacity من خلال هذا الرابط.

ثم سنحتاج لتغيير إعدادات الويندوز ليتمكن البرنامج من تسجيل الأصوات المنتجة من قبل برامج الويندوز وليس المايكروفون فقط، لتقوم بهذا بالطبع عليك التوجه إلى إعدادات الصوت Sound Setting في لوحة التحكم.

فورما تقوم بفتح إعدادات الصوت، توجه إلى تاب Recording ومن هناك تأكد من أن التسجيل بإستخدام الصوت المحيطية Stereo Sound مفعل ويعمل، إن لم يكن مفعلاً أو لا يعمل يمكنك الضغط على الأجهزة لتظهر لك الأجهزة المعطلة ثم تقوم بتشغيلهم.

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بعدما تتأكد بشكل كامل من جهاز التسجيل الصوتي يعمل بكفاءة يمكنك أن تبدأ في التسجيل، قم بفتح برنامج Audacity وسترى أمامك قائمة مثل الموجود بالصورة لتسجيل الصوت من خلال المايكروفون ، قم بفتح الإختيار الأول وإختيار Windows WASAPI وبالنسبة للمايكروفون قم بإختيار Speakers/Headphones (loopback

بعدما تنتهي من هذا الأمر قم بالضغط على زر التشغيل وبدأ التسجيل في البرنامج ثم توجه إلى البرنامج التي ستغرب بالتسجيل منه والبدء بتشغيل الصوت أو الأمور الذي يقوم بالتسجيل.

لاحظ أن عملية التسجيل تستغرق وقتاً طويلاً وتستهلك الكثير من موارد جهازك دون أن تشعر لذا حاول جاهداً أن يكون لديك جهاز قوي قادر على التعامل مع هذه العملية.

لا يجب علينا ان نحذركم من عملية سرقة المحتوى الصوتي المختلف بهذه الطريقة فهذه جريمة يعاقب عليها القانون وقد توجه إليكم تهم قانونية وإجراءات جزائية مختلفة في حالة إخلالكم بهذه القوانين.