تكنولوجيا: Oppo تؤكد على أنها أولى الشركات المستخدمة لسلسلة رقاقات Snapdragon 700 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Oppo اليوم على خططها لإطلاق أول إصدار من الهواتف الذكية يأتي بسلسلة معالجات Snapdragon 700 5G الجديدة من كوالكوم.

أعلنت كوالكوم اليوم عن سلسلة معالجات Snapdragon 700 5G التي تأتي بنظام 5G في وحدة معالجة، وهي أول إصدار من هذه الفئة يطلق من كوالكوم في نهاية عام 2019.

كما كشفت كوالكوم عن عدد من الشركات المقرر أن تقدم إصداراتها الخاصة من الهواتف الذكية بسلسلة معالجات Snapdragon 700 5G الجديدة، والتي تضم كلاً من شركات Oppo، LG، وHMD، وموتورولا، وRealme وRedmi وأيضاً Vivo، من بين 12 شركة.

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ولقد أكدت Oppo على أنها ستكون أولى الشركات المستخدمة لسلسلة المعالجات الجديدة في إصدارها الخاص من الهواتف الذكية الذي يكشف عنه في بداية 2020.

ومن المقرر أن تقدم شركة كوالكوم مزيد من التفاصيل عن سلسلة رقاقات Snapdragon 700 5G لاحقاً هذا العام، كما تستعد كوالكوم أيضاً لدعم سلسلة هواتف Snapdragon 6 بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس قريباً.

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