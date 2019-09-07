Google Assistant في هواتف Google Pixel 4 سيتولى المكالمات نيابة عنك

فاطمة أيت طالب - دبي - هل سبق لك إجراء مكالمة مع إحدى الشركات وطُلب منك الإنتظار لبعض الوقت؟ في بعض الأحيان، قد يستغرق هذا وقتًا طويلاً إعتمادًا على طبيعة المكالمة، ولكن الخبر السار هو أن إحدى الميزات القادمة مع هواتف Google Pixel 4 تشمل القدرة إجراء مكالمة نيابة عنك وإبلاغك بموعد العودة لإتمام الإتصال.

هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع 9to5Google والذي يدعي أن أحد المصادر قد أخبره بأن شركة جوجل تعتزم جلب ميزة جديدة إلى الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL عبر المساعد الرقمي Google Assistant. ما يحدث أساسًا هو أنه عندما يتم تركك في حالة إنتظار، وعادة ما تكون هناك بعض الموسيقى في الخلفية، فسوف يظهر زر على الشاشة يُخبر Google Assistant بإستلام المكالمة نيابة عنك.

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هذا يعني أنه يمكنك القيام بأشياء أخرى وصرف إنتباهك بعيدًا عن المكالمة، وعندما يعود المتصل إلى الخط، يخبرك Google Assistant بأنه عليك العودة لإستلام المكالمة من جديد. ومع ذلك، على الرغم من كونها ميزة مصممة للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL القادمين، فقد لا يتم بالضرورة إطلاقها مع هذين الجهازين.

قال المصدر للموقع المذكور آنفًا أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير، لذلك في حين قد يتم الإعلان عنها في حدث الإعلان الرسمي عن هواتف Google Pixel 4 الجديدة، فقد لا يتم بالضرورة إطلاقها في اليوم الأول. يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل حول هذه الميزة من شركة جوجل في المستقبل القريب.