تكنولوجيا: ناسا تلتقط قوة إعصار جولييت من الداخل وتؤكد: أصبح أضعف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط القمر الصناعي Suomi NPP التابع لوكالتى ناسا ونوا نظرة على قوة العواصف في الداخل بالنسبة لإعصار جولييت، حيث أكدت أن الإعصار يصبح أضعف.
ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، فإنه كان قد توقع المركز الوطني للإعصار (NHC)، أن يتراجع إعصار جولييت إلى عاصفة مدارية في وقت ما بالأمس، وكانت أقمار ناسا الصناعية تحوم فوق العاصفة، حيث كشفت الانخفاض البطيء للإعصار.
قد مر قمر Suomi NPP على العاصفة المتحللة حيث التقط العاصفة باستخدام أداة ((VIIRS، حيث أظهرت أن أقوى العواصف كانت موجودة في الربع الغربي من إعصار جولييت.
ولاحظ المركزالوطني للأعاصير بعد 18 دقيقة أن الحمل الحرارى المرتبط بجولييت انخفض في التغطية على مدارالـ 24 ساعة الماضية، وأن الحمل الحراري المتبقي لا يزال يلف حول المركز بالكامل.
وتكشف صور الأشعة تحت الحمراء عن درجات حرارة السحب الأعلى، وكلما ارتفعت قمة السحب، كلما كانت أكثر برودة، وكانت العاصفة أقوى.
ويتوقع NHC أن إضعاف إضافي خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تصبح جولييت عاصفة مدارية، وتتحول إلى منطقة الضغط المنخفض يوم الأحد.
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