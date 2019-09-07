تكنولوجيا: كوالكوم تؤكد على دعم 12 إصدار جديد بسلسلة معالجات Snapdragon 700 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم في فعاليات IFA اليوم عن أول رقاقة تأتي بنظام متكامل بشريحة 5G في سلسلة معالجات Snapdragon 700، حيث تنطلق سلسلة Snapdragon 700 5G لتدعم 12 إصدار من الهواتف الذكية القادمة، كما تدعم الإتصال بشبكات 5G بالترددات المختلفة.

كشفت كوالكوم عن أول سلسلة رقاقات تأتي بنظام شريحة 5G في وحدة المعالجة من سلسلة Snapdragon 700 5G، والتي تأتي بدقة تصنيع 7 نانومتر، وتدعم الجيل الجديد من تقنية الذكاء الإصطناعي، كما تتكامل مع مميزات Snapdragon Elite في الألعاب.

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ولقد إستعرضت كوالكوم في فعاليات المؤتمر عدد 7 من الشركات التي تقدم إصدارات جديدة مميزة بسلسلة معالجات Snapdragon 700 5G من بينهم Oppo و Realme وRedmi وVivo وMotorola و HMD Global وأيضاً LG، حيث من المتوقع أن تنطلق هذه الإصدارات في بداية 2020 بينما تتوفر الرقاقات رسمياً في نهاية 2019.

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