شركة Nintendo تشوق لقدوم أكسسوار جديد من أجل جهاز Nintendo Switch

فاطمة أيت طالب - دبي -

إذا كنت تعتقد أن شركة Nintendo ستقتصر على تقديم تجارب جديدة لجهاز Nintendo Switch مع ملحقات Nintendo Labo الخاصة بها فقط، فعاود التفكير مرة أخرى، لأنه وفقا للفيديو التشويقي الجديد الذي أصدرته الشركة، فقد تم التلميح إلى قدوم أجهزة جديدة من شأنها أن تجلب تجارب جديدة إلى جهاز Nintendo Switch. لا يزال من غير الواضح ما هي هذه الملحقات، ولكنها تبدو مثيرة للإهتمام.

ووفقا للفيديو، يبدو أنه سيكون عبارة عن ملحق دائري قابل للتمديد والتوسيع. يبدو أيضًا أنه يمكنك لف شيء حول ساقك والضغط عليه، مما يمنح اللاعبين طريقة جديدة للإستمتاع بألعابهم على جهاز Nintendo Switch. يبدو أن هذا الملحق سيكون ملائمًا أكثر للألعاب الإحتفالية، لذلك إذا كنت تستمتع بهذا النوع من الألعاب، فقد يكون هذا أمر يستحق المتابعة.

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إشتهرت شركة Nintendo بإطلاق الألعاب والملحقات التي تستفيد من أجهزتها. على سبيل المثال، عندما تم إطلاق جهاز Nintendo Switch لأول مرة، كانت إحدى أبرز الميزات فيه هي أيادي التحكم القابلة للفصل Joy-Con والتي تتيح للمستخدمين إستخدام جهاز Nintendo Switch بطرق فريدة وممتعة.

لسنا متأكدين من كيفية عمل هذا الملحق الجديد بعد، ولكن شركة Nintendo تخطط للإعلان عن شيء ما في اليوم 12 سبتمبر، لذلك يجب أن تكون لدينا المزيد من التفاصيل في الأسبوع المقبل.