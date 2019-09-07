الهاتف Redmi K20 Pro هو أحدث هاتف ذكي يخضع لإختبارات المتانة، ويحصد العلامة الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد تم إطلاق الهاتف Redmi K20 Pro منذ فترة طويلة جدًا وحصل على إشادة كبيرة بسبب مزجه بين المواصفات المتقدمة والسعر الجذاب والمعقول. إشتهر اليوتيوبر Zack Nelson من قناة JerryRigEverything بإخضاع الهواتف الذكية لعدد من إختبارات الصلابة لمعرفة ما إذا كانت تلك الهواتف الذكية قادرة على تحمل بعض الإساءات إذا جاز التعبير.

في إختبار الخدش، إتضح أن شاشة طبقة Gorilla Glass 5 التي تحمي الشاشة تُخدش في المستوى 6 على مقياس موس مثل معظم الهواتف الأخرى. شبكة سماعة الأذن في الجزء العلوي مصنوعة من المعدن بينما تتميز الكاميرا الأمامية المنبثقة ببنية بلاستيكية وحماية زجاجية للعدسة.

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على الرغم من بعض الإساءات الشديدة من المضيف، نجت الكاميرا المنبثقة وبقيت سليمة. كما هو متوقع، فإن جوانب الجهاز وجميع الأزرار مصنوعة من الألومنيوم بينما تضم الواجهة الخلفية نفس طبقة Gorilla Glass 5 المستخدمة لحماية الشاشة. وعلاوة على ذلك، فقد نجا الهاتف من إختبار الحرق أيضًا بلا عيوب.

لا يزال مستشعر بصمات الأصابع يعمل حتى بعد تعرضه للخدوش من المستوى 7، وكل عدسات الكاميرات الثلاثة الموجودة في الخلف تتميز بحماية زجاجية. وبطبيعة الحال، فيديوهات Zack Nelson لا تنتهي بدون إختبار الثني، وهو الإختبار حيث نجى الهاتف Redmi K20 Pro بفضل هيكله المعدني.