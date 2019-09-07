الإعلان رسميًا عن الجهازين اللوحيين Lenovo Smart Tab 10 و Lenovo Smart Tab M8

فاطمة أيت طالب - دبي - الأجهزة اللوحية هي أجهزة مفيدة بشكل لا يُصدق، حيث أنه بفضل شاشاتها الكبيرة والبطاريات الكبيرة أيضًا في بعض الأحيان، فإنها تصبح أفضل رفيق لكل من يبحث عن الترفيه مقارنة مع الهواتف الذكية. إذا كنت في السوق من أجل شراء جهاز لوحي جديد، فقد يهمك معرفة أن لدى شركة Lenovo جهازين لوحيين جديدين هما Lenovo Smart Tab 10 و Lenovo Smart Tab M8.

وبالنسبة للجهاز اللوحي Lenovo Smart Tab 10، فهو يأتي مع تصميم مميز، فهو مصمم ليتوفر على مسند في الخلف. يتيح ذلك للمستخدمين وضع هذا الجهاز اللوحي على طاولة أو سطح أخر عندما يرغبون في مشاهدة الأفلام والفيديوهات. حتى أن هناك فتحة في المسند لتعليقه على الحائط إذا كنت ترغب في ذلك.

وعندما يتعلق الأمر بمواصفاته التقنية، فهو يضم المعالج Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB، فضلا عن شاشة بحجم 10.1 إنش وبدقة 1920×1200 بكسل. وسيتم إطلاق هذا الجهاز اللوحي مقابل 250$ في وقت لاحق من هذا الشهر.

أما بالنسبة للجهاز اللوحي Lenovo Smart Tab M8، فهو سيكون أرخص من الجهاز اللوحي الأول. بخلاف Lenovo Smart Tab 10، فهو لا يتوفر على مسند. بدلاً من ذلك، ستكون هناك قاعدة إرساء يمكن للمستخدمين وضع الجهاز اللوحي عليها. وفيما يخص تحت الهيكل، فيتواجد هناك المعالج MediaTek Helio A22، وشاشة بحجم 8 إنش وبدقة 1280×800 بكسل، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل وخلفية بدقة 5 ميغابكسل. وسيبلغ سعر هذا الجهاز اللوحي 120$ وسيصدر في شهر أكتوبر المقبل.